Бульвар Шоубиз
 
22 июля, 2021
 
Новости

"Сеньорита гав-гав". Могилевская показала фото с "милейшей собакой"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Снимок Могилевской с собакой набрал больше 4,2 тыс. лайков
Снимок Могилевской с собакой набрал больше 4,2 тыс. лайков
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица, продюсер и телеведущая Наталья Могилевская вечером 21 июля запостила у себя в Instagram фото с "милейшей собакой, которую зовут Лупита".

"Думаю, вам будет несложно понять, кто ее хозяин", – подписала снимок артистка.

Пост Могилевской набрал больше 4,2 тыс. лайков.

"Оба милые", – прокомментировала пост певицы пользователь с ником mariana_symchych.

"Ах, какая сеньорита гав-гав", – написала garrusyakathereptiloid.

Контекст:

Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище, была солисткой Украинского фольклорного театра "Родина", Киевского театра эстрады, еврейского театра "Штерн".

Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

Теги: животные, Наталья Могилевская, фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Экс-президент "Олимпика": Или чиновники из Дома футбола сами уйдут, или их вынесут болельщики в урнах для люстрации
Экс-президент "Олимпика": Или чиновники из Дома футбола сами уйдут, или их вынесут болельщики в урнах для люстрации
Верещук: Именно Минобороны должно задавать тон в военно-патриотическом воспитании
Верещук: Именно Минобороны должно задавать тон в военно-патриотическом воспитании
Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его
Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Огонь". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в купальнике показала эффективные упражнения для пресса
"Огонь". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в купальнике показала эффективные упражнения для пресса
"Между ног Тарзана я еще кино не смотрела", "Жеребец". Муж Наташи Королевой крупным планом снял гениталии, качая трицепс
"Между ног Тарзана я еще кино не смотрела", "Жеребец". Муж Наташи Королевой крупным планом снял гениталии, качая трицепс
"Это глаз божий", "Нимб святых отправили". Над замком Галкина и Пугачевой наблюдалось необычное явление
"Это глаз божий", "Нимб святых отправили". Над замком Галкина и Пугачевой наблюдалось необычное явление
"Секси-красотка!" Ани Лорак снялась в откровенном голом топе
"Секси-красотка!" Ани Лорак снялась в откровенном голом топе
"Сеньорита гав-гав". Могилевская показала фото с "милейшей собакой"
"Сеньорита гав-гав". Могилевская показала фото с "милейшей собакой"
"Зажигать, а не прожигать!" Monatik презентовал новый клип
"Зажигать, а не прожигать!" Monatik презентовал новый клип
"Я просто персик". Maruv показала голый зад в Турции
"Я просто персик". Maruv показала голый зад в Турции
"Господи, да сколько можно ноги задирать!". Волочкова в купальнике со стразами сделала вертикальный шпагат
"Господи, да сколько можно ноги задирать!". Волочкова в купальнике со стразами сделала вертикальный шпагат
"Как сын похож на вас молодого!" Ющенко показал жену и трех младших детей. Фото
"Как сын похож на вас молодого!" Ющенко показал жену и трех младших детей. Фото
"Боже, это рай для глаз". Ксения Мишина озвучила "самое великое свойство женщины"
"Боже, это рай для глаз". Ксения Мишина озвучила "самое великое свойство женщины"
Бужинская умилила подписчиков "арбузным луком" с четырехлетними двойняшками
Бужинская умилила подписчиков "арбузным луком" с четырехлетними двойняшками
"Этому дырчику каких-то 55 лет". Лидия Таран в топе и мини-шортах проехалась на раритетном велосипеде. Фото
"Этому дырчику каких-то 55 лет". Лидия Таран в топе и мини-шортах проехалась на раритетном велосипеде. Фото
  Варенье из абрикосов на зиму. "Пятиминутка"
  Варенье из абрикосов на зиму. "Пятиминутка"
"Могут арестовать", "Так красиво!" Звезда "Кинг Конга" Уоттс снялась в прозрачном наряде без белья
"Могут арестовать", "Так красиво!" Звезда "Кинг Конга" Уоттс снялась в прозрачном наряде без белья
"Бегу на свидание". Злата Огневич восхитила соцсети идеальным телом в необычном купальнике
"Бегу на свидание". Злата Огневич восхитила соцсети идеальным телом в необычном купальнике
Седокова стала членом жюри своего любимого шоу
Седокова стала членом жюри своего любимого шоу
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS