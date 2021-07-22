"Сеньорита гав-гав". Могилевская показала фото с "милейшей собакой"

"Думаю, вам будет несложно понять, кто ее хозяин", – подписала снимок артистка.

Пост Могилевской набрал больше 4,2 тыс. лайков.

"Оба милые", – прокомментировала пост певицы пользователь с ником mariana_symchych.

"Ах, какая сеньорита гав-гав", – написала garrusyakathereptiloid.

Контекст:

Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище, была солисткой Украинского фольклорного театра "Родина", Киевского театра эстрады, еврейского театра "Штерн".

Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.