Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по количеству просмотров на Netflix

Премьера костюмированного сериала "Бриджертоны" состоялась 25 декабря 2020 года на стриминговой платформе Netflix.

Главные герои сериала "Бриджертоны" – четверо братьев и четыре сестры, которые дебютируют в высшем обществе Лондона Фото: bridgertonnetflix / Instagram

Костюмированный сериал "Бриджертоны" за первые 28 дней со дня премьеры на стриминговой платформе Netflix посмотрели 82 млн домохозяйств. Об этом сообщается 27 января в Twitter компании.

8 2 M I L L I O N



with love



From all of us



To all of you



* #BRIDGERTON pic.twitter.com/NhVMdQRcXi — Regé-Jean Page (@regejean) January 27, 2021

Таблоид Deadline отмечает, что этот показатель является рекордом по количеству просмотров за первые четыре недели со дня премьеры. Ранее лидером был сериал "Ведьмак", который за 28 дней увидели 62 млн домохозяйств.

Издание подчеркивает, что "Бриджертоны" установили рекорд, когда количество подписчиков сервиса превысило 200 млн человек, тогда как на момент презентации "Ведьмака" число потенциальных зрителей составляло около 176 млн.

Netflix – американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы. В 2016 году видеосервис заработал в Украине.

"Бриджертоны" – романтическая костюмированная драма, созданная по мотивам книг американской писательницы Джулии Куин. Главные герои – четверо братьев и четыре сестры из семьи Бриджертонов, которые дебютируют в высшем обществе Лондона.

Премьера сериала состоялась 25 декабря 2020 года.