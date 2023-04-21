"Сгущенное молоко и ванилин. Лекарственным препаратом это сложно назвать". Врач объяснила, почему гематоген не может быть источником железа

По словам доктора, свое название батончики унаследовали от изобретенной в Швейцарии микстуры из яичных желтков и бычьей крови Фото: depositphotos.com

"Название батончики унаследовали от изобретенной в Швейцарии в конце XIX века микстуры из яичных желтков и бычьей крови. Сегодняшние товары, называемые гематогеном, могут производиться без бычьей крови, часто деградируют до просто сладких батончиков, в лучшем случае содержащих около 5 мг железа на 100 г продукта", – написала врач.

Дубенюк отметила, что в состав 50-граммовой плитки гематогена, который представлен на украинском рынке, входят 2,5 г действующего вещества альбумина черного пищевого, сгущенное молоко с сахаром, патока, сахароза и ванилин. Калорийность такого батончика составляет 188,5 ккал.

"Производитель указывает, что гематоген – источник полноценного белка, жиров, углеводов и минералов, содержащихся в пропорциях, близких к составу крови человека. И что препарат повышает содержание гемоглобина в крови, регулирует окислительно-восстановительные процессы в организме, – написала врач. – А что по железу? В двух плитках будет половина ежедневной нормы для ребенка до восьми лет, который не страдает от дефицита этого элемента. А сахара в батончике 37,5 г из 50 г. Поэтому лечиться гематогеном не получится. Да и лекарственным препаратом это сложно назвать".