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21 апреля, 2023
 
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"Сгущенное молоко и ванилин. Лекарственным препаратом это сложно назвать". Врач объяснила, почему гематоген не может быть источником железа

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По словам доктора, свое название батончики унаследовали от изобретенной в Швейцарии микстуры из яичных желтков и бычьей крови
По словам доктора, свое название батончики унаследовали от изобретенной в Швейцарии микстуры из яичных желтков и бычьей крови
Фото: depositphotos.com

Украинский семейный врач Виктория Дубенюк объяснила, почему представленный на рынке гематоген не может называться лекарственным препаратом и быть полноценным источником железа. Свое мнение она написала 21 апреля в Instagram.

"Название батончики унаследовали от изобретенной в Швейцарии в конце XIX века микстуры из яичных желтков и бычьей крови. Сегодняшние товары, называемые гематогеном, могут производиться без бычьей крови, часто деградируют до просто сладких батончиков, в лучшем случае содержащих около 5 мг железа на 100 г продукта", – написала врач.

Дубенюк отметила, что в состав 50-граммовой плитки гематогена, который представлен на украинском рынке, входят 2,5 г действующего вещества альбумина черного пищевого, сгущенное молоко с сахаром, патока, сахароза и ванилин. Калорийность такого батончика составляет 188,5 ккал. 

"Производитель указывает, что гематоген – источник полноценного белка, жиров, углеводов и минералов, содержащихся в пропорциях, близких к составу крови человека. И что препарат повышает содержание гемоглобина в крови, регулирует окислительно-восстановительные процессы в организме, – написала врач. – А что по железу? В двух плитках будет половина ежедневной нормы для ребенка до восьми лет, который не страдает от дефицита этого элемента. А сахара в батончике 37,5 г из 50 г. Поэтому лечиться гематогеном не получится. Да и лекарственным препаратом это сложно назвать".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, гематоген
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