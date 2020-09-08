Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2020
 
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"Шаг в никуда". Известная телеведущая уволилась с "1+1"

Ведущая "Телевизионной службы новостей" Юлия Бориско сообщила, что рассталась с каналом "1+1" во второй раз.

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Бориско назвала причину увольнения
Бориско назвала причину увольнения
Фото: Юлія Бориско / Facebook

Украинская телеведущая Юлия Бориско сообщила в Facebook, что больше не работает на телеканале "1+1".

"С сегодняшнего дня я больше не работаю на "1+1". Шаг в никуда. Это мое второе расставание с каналом. Впервые – в 2004-м – уволилась сама, за несколько дней до Оранжевой революции – из-за цензуры, "темников" [главы Администрации президента Украины Виктора] Медведчука. Сейчас официальная формулировка – "по соглашению сторон".

Канал требовал больше, чем я могла ему дать. И мы с ним уже несколько раз подходили к этой черте", – написала она.

По словам Бориско, в последние годы ее мучили вопросы: что хорошего она делает в мире и выполняет ли свое предназначение.

"Ответ был психосоматический. Я перестала светиться, скатилась в длительную бессонницу – и это уже физически убивало меня, требуя изменений", – призналась телеведущая.

Она подчеркнула, что большая часть ее профессиональной жизни связана с "Телевизионной службой новостей" (ТСН), где она начала работать в 2001 году.

Бориско поблагодарила коллег за сотрудничество и отметила, что всегда выходила в эфир с осознанием того, о чем говорит.

"Всегда искала идеи и слова, чтобы внести в свои эфиры и сюжеты свет и юмор. Верила, что эти плюсы затмевают минус, которым в нашей сфере считают непубличность, нелюбовь к светским мероприятиям и интервью. Вроде бы зрители меня идентифицировали не как Юлию Бориско, а как "рыженькую с ТСН". Что ж, мне это нравилось", – написала она.

Бориско добавила, что на фото, которым она сопроводила пост, запечатлена с единственной личной вещью, которая у нее была на работе. На снимке Бориско держит в руках чашку с букетом цветов.

https://www.facebook.com/yulia.rvvp/posts/3411263145601281

Юлия Бориско родилась 28 ноября 1978 года во Львове. Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Ее первым местом работы была львовская газета "Экспресс". После переезда в 2000 году в Киев работала журналистом ТРК "Экспресс-Информ". С 2001 года работала на "1+1".

Теги: ТСН, телеведущая, Юлия Бориско
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