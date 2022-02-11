"Шикарная". Джанабаева снялась на столе в плаще и сапогах

"Вещие сны. Бывало?" – подписала она публикацию.

"Шикарная", – оценили новое фото артистки ее подписчики.

Контекст:

Джанабаева была участницей "ВИА Гры" с 2004 года по ноябрь 2012-го. В 2014 году она вышла замуж за российского певца Валерия Меладзе.

Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у них родилась дочь Агата.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной артист развелся в январе 2014 года.