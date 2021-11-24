"Шикарная женщина с бомбическими ногами". Варнава снялась без юбки, но в чулках и на шпильке

"Секси-хатка в ленте", – подписала фото 36-летняя артистка.

За несколько часов ее пост набрал больше 30 тыс. лайков.

"Господь, эти ноги!" – прокомментировала фото бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина.

"Шикарная женщина с бомбическими ногами. Идеальный пост на ночь!" – похвалила abashova_maria.

"Ну вот, теперь в моей ленте стало очень жарко", – призналась logo_ivanovoi.

Контекст:

Екатерина Варнава до мая 2017 года была ведущей трех сезонов украинского телешоу "Хто зверху?" на "Новом канале" – на съемочной площадке актриса работала вместе с украинским шоуменом Сергеем Притулой. Также актриса вела на "Новом канале" шоу "Суперинтуиция".

В 2017 году СБУ запретила Варнаве въезд в Украину до 2022 года. Поводом послужили выступления Варнавы в составе группы Comedy Woman в оккупированном Крыму в 2016 году. В восьмом сезоне "невъездную" Варнаву на съемках передачи "Хто зверху?" заменила украинская телеведущая Леся Никитюк.

21 марта 2019 года Варнава была занесена Министерством культуры в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

В 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать и распространять на территории Украины фильм "Восемь первых свиданий", снятый в 2012 году с участием Варнавы.

В марте 2020 года на основании письма СБУ Варнаву исключили из перечня лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.