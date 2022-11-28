"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения

Летом некоторые коллеги обвинили Денисенко в том, что она будет сниматься с российскими актерами в Польше в продолжении сериала "Крепостная".

"Было больно и неприятно, что меня обзывают предательницей. Я даже проплакала весь день. Меня очень поддержала Ксюша Мишина. А были подружки, которые говорили: "А я не буду молчать, Наташа. Ты предательница".

Денисенко говорит, что понимает, почему на нее обрушили такую волну хейта и не обижается. Актриса рассказала, что после вторжения России в Украину писала многим российским актерам, с которыми снималась в Киеве.

"Батыреву писала. Диме Пчеле, который приезжал и говорил: "Я так люблю ваш Киев". Дыцевичу писала, Жене Лозе. Пчела написал: "Скоро все закончится, береги вас Бог, все будет хорошо". Больше вы сюда не приедете, такого не будет. Будете сидеть у себя в Москве!" – сказала Денисенко.