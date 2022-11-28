Бульвар Шоубиз
 
28 ноября, 2022
 
Новости

"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Поддержки от российских актеров Денисенко не дождалась
Поддержки от российских актеров Денисенко не дождалась
Фото: natalka_denisenko / Instagram

Украинская актриса Наталия Денисенко выступает против того, чтобы после окончания войны российские актеры снимались в Украине. Об этом она рассказала в программе ЖВЛ.

Летом некоторые коллеги обвинили Денисенко в том, что она будет сниматься с российскими актерами в Польше в продолжении сериала "Крепостная".

"Было больно и неприятно, что меня обзывают предательницей. Я даже проплакала весь день. Меня очень поддержала Ксюша Мишина. А были подружки, которые говорили: "А я не буду молчать, Наташа. Ты предательница".

Денисенко говорит, что понимает, почему на нее обрушили такую волну хейта и не обижается. Актриса рассказала, что после вторжения России в Украину писала многим российским актерам, с которыми снималась в Киеве.

"Батыреву писала. Диме Пчеле, который приезжал и говорил: "Я так люблю ваш Киев". Дыцевичу писала, Жене Лозе. Пчела написал: "Скоро все закончится, береги вас Бог, все будет хорошо". Больше вы сюда не приедете, такого не будет. Будете сидеть у себя в Москве!" – сказала Денисенко.

Контекст:

Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Наиболее известна как исполнительница роли Ларисы Яхонтовны в сериале "Крепостная".

Актриса замужем за своим коллегой Андреем Фединчиком с 2017 года. У них есть сын Андрей (2017). 5 марта Денисенко сообщала в Instagram, что Фединчик вступил в ряды территориальной обороны Житомира.

Теги: Россия, Украина, война России против Украины, актриса, сериал "Крепостная", Антон Батырев, Наталия Денисенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра
  Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра
Дмитрий ГОРДОН
  Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер"
  Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер"
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя
"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя
Экс-"ВИА Гра" призналась в любви мужу
Экс-"ВИА Гра" призналась в любви мужу
Цимбалюк удалил совместные фото с бывшей женой после того, как показал свою новую девушку
Цимбалюк удалил совместные фото с бывшей женой после того, как показал свою новую девушку
"Четыре мульти-пасса". Йовович показала фото с тремя дочерьми
"Четыре мульти-пасса". Йовович показала фото с тремя дочерьми
"Наконец-то пришло время сделать признание". Остапчук после развода со второй женой сделал заявление
"Наконец-то пришло время сделать признание". Остапчук после развода со второй женой сделал заявление
"Бесконечная наша любовь". Alyosha показала младшего сына
"Бесконечная наша любовь". Alyosha показала младшего сына
"Выглядит странно", "Муж поддерживает это?" 40-летняя Спирс возмутила сеть снимками, на которых запечатлена без белья и одежды
"Выглядит странно", "Муж поддерживает это?" 40-летняя Спирс возмутила сеть снимками, на которых запечатлена без белья и одежды
"Достигла дна". Экс-жена Цимбалюка рассказала о разводе после того, как актер в ее день рождения показал свою новую девушку
"Достигла дна". Экс-жена Цимбалюка рассказала о разводе после того, как актер в ее день рождения показал свою новую девушку
68-летняя Кудлай показала 45-летнего сына
68-летняя Кудлай показала 45-летнего сына
"Осталось найти верные ноты и слова". Тина Кароль снялась в студии за пультом
"Осталось найти верные ноты и слова". Тина Кароль снялась в студии за пультом
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки
Яма, переехавший из Украины в США, выставил патриотическое фото с женой
Яма, переехавший из Украины в США, выставил патриотическое фото с женой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 