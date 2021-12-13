"Сиськи – огонь". Обнаженная Чехова облизала на камеру конфету

Чехова отметила, что снимки были сделаны на штатив во время ее отдыха в Абу-Даби (ОАЭ). На одном из фото ведущая позирует, облизывая конфету.

"Что скажете, как вам бельишко?" – обратилась она к подписчикам.

"Анфиса, конечно, шикарная! Сиськи – огонь", – написали поклонники.

"Белый крестик на трусиках, конечно, прекрасен", – обратили внимание на детали комплекта фолловеры.

"Какая же шоколадка", – оценили загар ведущей пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * * (@achekhova)