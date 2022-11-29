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29 ноября, 2022
 
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"Сказал, до весны не увидимся". Гапчинская показала новые фото своего мужа, который защищает Украину от оккупантов из РФ

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У Евгения и Дмитрия Гапчинских двое детей: дочь Анастасия и сын Николай
У Евгения и Дмитрия Гапчинских двое детей: дочь Анастасия и сын Николай 
Фото: e.gapchinska / Instagram

Украинская художница Евгения Гапчинская 28 ноября опубликовала в Instagram новые снимки своего мужа, художника Дмитрия Гапчинского, который защищает Украину от российских оккупантов.

"Как он стал воином? Он художник, он энциклопедия по истории искусств. Он такой невероятный. Сказал, до весны не увидимся", – подписала снимки Гапчинская.

Контекст:

Евгения Гапчинская родилась в Харькове в 1974 году. В 2000 году вместе с супругом Дмитрием Гапчинским она переехала в Киев, где спустя три года открыла компанию Gapchinska.

Картины художницы находятся во многих частных коллекциях и музеях Украины, России, Германии, Франции, Великобритании, Японии и США.

У Евгения и Дмитрия Гапчинских двое детей: дочь Анастасия (1996) и сын Николай (2017).

Муж художницы после полномасштабного вторжения РФ в Украину отправился на фронт, а сама она с сыном вынуждена была покинуть дом, который впоследствии был разгромлен российскими оккупантами. 7 июля Гапчинская сообщила, что вернулась в Киев.

Гапчинская рассказывала, что ее муж на фронте похудел на 15 кг и потерял шесть зубов.

Теги: война России против Украины, семья, Евгения Гапчинская
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