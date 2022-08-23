Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть: Уже тогда конфликты закончились нашей победой

Скрипка разошелся с Дугиным во взглядах на Украину и украинцев Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

Лидер "Воплей Видоплясова" обнародовал скриншот давней публикации под названием "Геополитический удар Олега Скрипки". В ней описан, инцидент, который случился в конце 90-х годов, когда у группы были гастроли в московском клубе "Акватория".

Когда "ВВ" отыграли концерт и ушли за кулисы, на сцену взобрался Дугин в гимнастерке и начал называть украинцев "предателями Великой Евразии".

Скрипка, который в гримерке слышал все высказывания Дугина, проигнорировал оратора, оделся и направился к выходу из клуба. Но Дугин не успокоился и обложил музыканта матом.

После этого, как сообщает светская хроника 90-х, "Скрипка, не промолвив ни слова, взлетел в воздух и нанес блестящий удар ногой в челюсть Дугина".

"Еще до начала военной агрессии со стороны России, в конце 90-х, имели место конфликты в кулуарах московских ночных клубов. И уже тогда они закончились нашей победой! Слава Украине!" – подытожил Скрипка.