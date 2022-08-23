Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть: Уже тогда конфликты закончились нашей победой

Лидер "Воплей Видоплясова" обнародовал скриншот давней публикации под названием "Геополитический удар Олега Скрипки". В ней описан, инцидент, который случился в конце 90-х годов, когда у группы были гастроли в московском клубе "Акватория".
Когда "ВВ" отыграли концерт и ушли за кулисы, на сцену взобрался Дугин в гимнастерке и начал называть украинцев "предателями Великой Евразии".
Скрипка, который в гримерке слышал все высказывания Дугина, проигнорировал оратора, оделся и направился к выходу из клуба. Но Дугин не успокоился и обложил музыканта матом.
После этого, как сообщает светская хроника 90-х, "Скрипка, не промолвив ни слова, взлетел в воздух и нанес блестящий удар ногой в челюсть Дугина".
"Еще до начала военной агрессии со стороны России, в конце 90-х, имели место конфликты в кулуарах московских ночных клубов. И уже тогда они закончились нашей победой! Слава Украине!" – подытожил Скрипка.
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Олег Скрипка родился 24 мая 1964 года в Советабаде Таджикской ССР. С 1987 года является лидером группы "Воплі Відоплясова". В 2005-м получил звание заслуженного артиста Украины.
Александра Дугина называют идеологом "русского мира". Газета The Washington Post написала, что этот "крайне правый российский интеллектуал" во многом помог сформировать взгляд президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину.
В другой публикации в The Washington Post американский писатель и журналист Дэвид фон Дреле назвал Дугина "мозгом Путина". Он предположил, что публичные заявления Путина, в которых он отрицает существование Украины и украинцев, во многом базируются на работах Дугина.
Дугин находится в списке лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Против него ввели санкции ряд западных стран, в том числе США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Великобритания и ЕС.