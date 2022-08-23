Бульвар Шоубиз
 
23 августа, 2022
 
Новости

Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть: Уже тогда конфликты закончились нашей победой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Скрипка разошелся с Дугиным во взглядах на Украину и украинцев
Скрипка разошелся с Дугиным во взглядах на Украину и украинцев
Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

Музыкант Олег Скрипка 21 августа в Instagram рассказал, что еще в конце 90-х годов XX века у него произошел конфликт с идеологом "русского мира" Александром Дугиным.

Лидер "Воплей Видоплясова" обнародовал скриншот давней публикации под названием "Геополитический удар Олега Скрипки". В ней описан, инцидент, который случился в конце 90-х годов, когда у группы были гастроли в московском клубе "Акватория".

Когда "ВВ" отыграли концерт и ушли за кулисы, на сцену взобрался Дугин в гимнастерке и начал называть украинцев "предателями Великой Евразии".

Скрипка, который в гримерке слышал все высказывания Дугина, проигнорировал оратора, оделся и направился к выходу из клуба. Но Дугин не успокоился и обложил музыканта матом.

После этого, как сообщает светская хроника 90-х, "Скрипка, не промолвив ни слова, взлетел в воздух и нанес блестящий удар ногой в челюсть Дугина".

"Еще до начала военной агрессии со стороны России, в конце 90-х, имели место конфликты в кулуарах московских ночных клубов. И уже тогда они закончились нашей победой! Слава Украине!" – подытожил Скрипка.

Контекст:

Олег Скрипка родился 24 мая 1964 года в Советабаде Таджикской ССР. С 1987 года является лидером группы "Воплі Відоплясова". В 2005-м получил звание заслуженного артиста Украины.

Александра Дугина называют идеологом "русского мира". Газета The Washington Post написала, что этот "крайне правый российский интеллектуал" во многом помог сформировать взгляд президента РФ Владимира Путина на Россию и Украину.

В другой публикации в The Washington Post американский писатель и журналист Дэвид фон Дреле назвал Дугина "мозгом Путина". Он предположил, что публичные заявления Путина, в которых он отрицает существование Украины и украинцев, во многом базируются на работах Дугина.

Дугин находится в списке лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Против него ввели санкции ряд западных стран, в том числе США, Канада, Велико­британия, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Велико­британия и ЕС.

Теги: Россия, Украина, музыка, драка, Москва, Олег Скрипка, агрессия, шоу-бизнес, концерт, украинцы, конфликт, украинец, Александр Дугин, удары, Воплі Відоплясова, музыкант, русский мир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Усик – Джошуа. Онлайн-трансляция боя-реванша
Усик – Джошуа. Онлайн-трансляция боя-реванша
  Климкин: В Европе прекрасно понимают, что Путину нельзя дать победить. Даже немцы
  Климкин: В Европе прекрасно понимают, что Путину нельзя дать победить. Даже немцы
Дмитрий ГОРДОН
  Буткевич: Масштаб человека определяется величиной проблемы, способной вывести его из себя. Так вот Усика из себя вывести невозможно
  Буткевич: Масштаб человека определяется величиной проблемы, способной вывести его из себя. Так вот Усика из себя вывести невозможно
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть: Уже тогда конфликты закончились нашей победой
Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть: Уже тогда конфликты закончились нашей победой
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот
Вслед за Каменских о возвращении в Украину из Испании сообщила ее близкая подруга, экс-жена Позитива
Вслед за Каменских о возвращении в Украину из Испании сообщила ее близкая подруга, экс-жена Позитива
  Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, показав, как "Рыгорыч с инспекцией" требовал в секс-шопе отказаться от импортных товаров. Видео
  Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, показав, как "Рыгорыч с инспекцией" требовал в секс-шопе отказаться от импортных товаров. Видео
Жена Шурова показала их повзрослевшего сына
Жена Шурова показала их повзрослевшего сына
55-летний Вакки на камеру погрузился в ванну со льдом. Видео
55-летний Вакки на камеру погрузился в ванну со льдом. Видео
Чопра показала свою восьмимесячную дочь, рожденную суррогатной матерью
Чопра показала свою восьмимесячную дочь, рожденную суррогатной матерью
"Какой дерзкий". Арестович показал свое детское фото
"Какой дерзкий". Арестович показал свое детское фото
"Потрясающая женщина". Деми Мур снялась в бикини на корме яхты
"Потрясающая женщина". Деми Мур снялась в бикини на корме яхты
Организаторы благотворительного аукциона "Отстроим страну вместе!" собрали свыше 500 тыс. грн в поддержку украинцев
Организаторы благотворительного аукциона "Отстроим страну вместе!" собрали свыше 500 тыс. грн в поддержку украинцев
  Украинский ведущий высказался о Потапе, который после возвращения Каменских в Украину остается в Испании
  Украинский ведущий высказался о Потапе, который после возвращения Каменских в Украину остается в Испании
Джамала вернулась в Киев и снялась на Крещатике с плакатом в поддержку защитников "Азовстали"
Джамала вернулась в Киев и снялась на Крещатике с плакатом в поддержку защитников "Азовстали"
Звезда "Отчаянных домохозяек" Лонгория позировала на трапе яхты в мокром бикини
Звезда "Отчаянных домохозяек" Лонгория позировала на трапе яхты в мокром бикини
Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил
Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил
  Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один
  Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 