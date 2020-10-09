"Сладенький, на маму похож". Внучка экс-премьер-министра Фокина показала сына

Украинская певица Маша Фокина, внучка экс-премьер-министра Украины Витольда Фокина, обнародовала в Instagram фото своего сына Гэбриэла.
"Мой щекастик", – написала она.
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Подписчики прокомментировали снимок.
"Сладкий малыш какой. Пусть будет всегда-всегда здоров", – написала blondynka51.
"Сладенький, на маму похож", – отметила kristina_makovey.
В марте 2018 года Фокина получила предложение выйти замуж от своего избранника Геннадия Шпилера. Пара оформила отношения в том же году.
Сын Гэбриэл родился у них 25 декабря 2018 года.