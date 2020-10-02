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02 октября, 2020
 
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Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы

По словам украинской певицы Маши Фокиной, после увольнения ее деда Витольда Фокина из состава ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе, к ней в магазине и аптеке подходили люди, чтобы высказать свое мнение о ситуации.

Фокина: Сколько теплых слов сказали о моем прекрасном дедушке
Фокина: Сколько теплых слов сказали о моем прекрасном дедушке
Фото: mashafokina / Instagram

Внучка Витольда Фокина певица Маша Фокина 1 октября в Instagram заявила, что незнакомые люди выражают ей восхищение в адрес ее деда – первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, который 30 сентября был уволен из состава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе 

"Сколько теплых слов сказали и написали о моем прекрасном и умнейшем дедушке. Спасибо всем за такие слова", – написала она. 

Певица отметила, что люди подходили к ней в магазине и аптеке, чтобы высказать свое мнение. 

18 августа 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. 

В интервью "1+1", которое вышло 12 сентября, внучка Фокина сообщила, что это она познакомила деда с Ермаком.

"И это было наше решение, чтобы дедушка начал заниматься этим", – завила тогда Фокина.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его.

После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что "неприятно поражены" высказываниями переговорщика. 

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и освободил его от выполнения обязанностей замглавы делегации.

Теги: Украина, Донбасс, Витольд Фокин, Маша Фокина, ТКГ
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