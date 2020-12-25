"Слишком много секса". Поклонники обсуждают откровенное фото Касселя с женой-моделью

Французский актер Венсан Кассель показал, как ухаживает за своей молодой женой – моделью Тиной Кунаки.

Кассель и Кунаки поженились в 2018 году Фото: ЕРА

54-летний французский актер Венсан Кассель разместил в сети черно-белый снимок, на котором запечатлен с гребешком в зубах, заплетающим косы своей молодой жене – 23-летней итальянской модели Тине Кунаки.

Супруги позируют в кадре полуобнаженными на фоне дома.

"Если бы я была твоей девушкой, ты бы позволил мне одеть тебя? Я имею в виду помочь выбрать одежду, прежде чем мы выйдем?" – подписал он снимок.

"На этом фото слишком много секса", – отреагировали поклонники.

"Это самое сексуальное, что я видела в этом году", – прокомментировали снимок подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VINCENT CASSEL (@vincentcassel)

Кассель и Кунаки поженились в 2018 году. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.

У Касселя от предыдущего брака с итальянской моделью Моникой Белуччи есть две дочери – Дева (2004) и Леони (2010).