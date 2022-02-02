"Словно богиня перед нами", "Эта малышка великолепна". Michelle Andrade в купальнике пробежалась на пляже перед камерой

Артистка позировала в кадре, забегая в воду.

"Океан! Обожаю эту стихию. Как же круто, что есть возможность перезагрузиться, находясь наедине с природой", – написала она.

"Мишель, ты самая прекрасная девочка. Словно богиня перед нами", – написали поклонники.

"Эта малышка великолепна", – отреагировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Andra * dе (@mishvirmish)