"Словно богиня перед нами", "Эта малышка великолепна". Michelle Andrade в купальнике пробежалась на пляже перед камерой

Артистка позировала в кадре, забегая в воду.
"Океан! Обожаю эту стихию. Как же круто, что есть возможность перезагрузиться, находясь наедине с природой", – написала она.
"Мишель, ты самая прекрасная девочка. Словно богиня перед нами", – написали поклонники.
"Эта малышка великолепна", – отреагировали фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010-м она переехала в Киев. С 2016 года Andrade является артисткой продюсерского центра Mozgi.
В мае 2021 года стало известно, что артистка стала ведущей шоу "Орел и решка" на "Новом канале".