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02 февраля, 2022
 
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"Словно богиня перед нами", "Эта малышка великолепна". Michelle Andrade в купальнике пробежалась на пляже перед камерой

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Michelle Andrade: Океан! Обожаю эту стихию
Michelle Andrade: Океан! Обожаю эту стихию
Фото: mishvirmish / Instagram

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade 2 февраля опубликовала в Instagram короткий ролик, в котором запечатлена в купальнике на берегу океана.

Артистка позировала в кадре, забегая в воду.

"Океан! Обожаю эту стихию. Как же круто, что есть возможность перезагрузиться, находясь наедине с природой", – написала она. 

"Мишель, ты самая прекрасная девочка. Словно богиня перед нами", – написали поклонники. 

"Эта малышка великолепна", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010-м она переехала в Киев. С 2016 года Andrade является артисткой продюсерского центра Mozgi.

В мае 2021 года стало известно, что артистка стала ведущей шоу "Орел и решка" на "Новом канале".

Теги: купальник, отдых, океан, Michelle Andrade, ролик
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