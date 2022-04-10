  "Смерть любви". Morgenshtern прокомментировал заявление экс-супруги о разводе

Morgenshtern и Зинатуллина прожили в браке семь месяцев Фото: influesii / Instagram

"Дилара разложила все по полочкам. Умная, взрослая, восхищаюсь", – написал он.

За день до того, как Зинатуллина сообщила о разводе, певец на своем канале в YouTube презентовал клип на песню "Селяви", в которой поет о том, что он должен быть один, и им "пора прощаться",

"Смерть любви", – говорится в одной из строчек.

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Видео: MORGENSHTERN / YouTube