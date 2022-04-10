  "Смерть любви". Morgenshtern прокомментировал заявление экс-супруги о разводе

"Дилара разложила все по полочкам. Умная, взрослая, восхищаюсь", – написал он.
За день до того, как Зинатуллина сообщила о разводе, певец на своем канале в YouTube презентовал клип на песню "Селяви", в которой поет о том, что он должен быть один, и им "пора прощаться",
"Смерть любви", – говорится в одной из строчек.
Morgenshtern и Зинатуллина поженились 31 августа 2021 года. Инициатором брака была супруга артиста – она первой сделала ему предложение. До свадьбы пара состояла в отношениях четыре года.
9 апреля Зинатуллина сообщила, что они с Morgenshtern развелись. По ее словам, их отношения испортились сразу после свадьбы.
7 апреля 2022 года стало известно, что певец получил гражданство Израиля.