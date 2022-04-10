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10 апреля, 2022
 
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"Смерть любви". Morgenshtern прокомментировал заявление экс-супруги о разводе

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Morgenshtern и Зинатуллина прожили в браке семь месяцев
Morgenshtern и Зинатуллина прожили в браке семь месяцев
Фото: influesii / Instagram

Российский рэпер Morgenshtern 9 апреля прокомментировал заявление своей бывшей супруги, российского блогера Дилары Зинатуллиной о разводе.

"Дилара разложила все по полочкам. Умная, взрослая, восхищаюсь",  написал он. 

За день до того, как Зинатуллина сообщила о разводе, певец на своем канале в YouTube презентовал клип на песню "Селяви", в которой поет о том, что он должен быть один, и им "пора прощаться",

"Смерть любви", – говорится в одной из строчек. 

ВИДЕО
Видео: MORGENSHTERN / YouTube
Контекст:

Morgenshtern и Зинатуллина поженились 31 августа 2021 года. Инициатором брака была супруга артиста – она первой сделала ему предложение. До свадьбы пара состояла в отношениях четыре года.

9 апреля Зинатуллина сообщила, что они с Morgenshtern развелись. По ее словам, их отношения испортились сразу после свадьбы. 

7 апреля 2022 года стало известно, что певец получил гражданство Израиля.

Теги: развод, Morgenshtern
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