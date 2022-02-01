СМИ опубликовали фото с камер видеонаблюдения с участием авто мужа Заворотнюк. В сети пишут, что рядом с ним запечатлена сама актриса

Рядом с ним на обнародованном снимке находится пассажир.
В публикации отмечается, что Чернышев ездит на Mercedes-Benz S 350, оформленном на тещу – Валентину Заворотнюк. По данным СМИ, за последние три месяца фигурист не уплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения на сумму почти 30 тыс. руб. (около 11 тыс. грн).
Фото с камер видеонаблюдения после появления в СМИ было опубликовано в различных пабликах, в частности на странице портала zvezdach_mag в Instagram (158 тыс. фолловеров).
"В сеть попал снимок Чернышева с камер видеонаблюдения. За рулем автомобиля находится фигурист, а рядом с ним сидит полная женщина с короткой стрижкой в полулежачей позе. Многие предполагают, что это первый снимок Заворотнюк", – говорится в описании.
"Она это, конечно", – написали пользователи сети.
"Господи, да что же вы к ней пристали? Человек тяжело болен", – возмутились появлением снимка в сети поклонники артистки.
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В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Заворотнюк тяжело больна – у нее диагностировали глиобластому, одну из самых опасных форм рака.
Родные актрисы долгое время не комментировали ее состояние, но в конце ноября 2020 года старшая дочь актрисы Анна Заворотнюк назвала мать настоящим бойцом, заявив, что ей хватит сил справиться с недугом.
26 мая 2021 года российские СМИ сообщили, что состояние Заворотнюк ухудшилось, а сама актриса из-за приема гормональных препаратов стала "неузнаваемой" – она потеряла волосы и набрала лишний вес.
Заворотнюк – мать троих детей. Дочь Анна (1996) и сын Майкл (2000) от первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а также дочь Мила, рожденная в 2018 году в браке с российским фигуристом Петром Чернышевым.