СМИ опубликовали фото с камер видеонаблюдения с участием авто мужа Заворотнюк. В сети пишут, что рядом с ним запечатлена сама актриса

У Чернышева и Заворотнюк есть общая дочь Мила Фото: a_zavorotnyuk / Instagram

Рядом с ним на обнародованном снимке находится пассажир.

В публикации отмечается, что Чернышев ездит на Mercedes-Benz S 350, оформленном на тещу – Валентину Заворотнюк. По данным СМИ, за последние три месяца фигурист не уплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения на сумму почти 30 тыс. руб. (около 11 тыс. грн).

Фото с камер видеонаблюдения после появления в СМИ было опубликовано в различных пабликах, в частности на странице портала zvezdach_mag в Instagram (158 тыс. фолловеров).

"В сеть попал снимок Чернышева с камер видеонаблюдения. За рулем автомобиля находится фигурист, а рядом с ним сидит полная женщина с короткой стрижкой в полулежачей позе. Многие предполагают, что это первый снимок Заворотнюк", – говорится в описании.

"Она это, конечно", – написали пользователи сети.

"Господи, да что же вы к ней пристали? Человек тяжело болен", – возмутились появлением снимка в сети поклонники артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Звездач (@zvezdach_mag)