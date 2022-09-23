СМИ сообщили о романе Деппа с замужней адвокатом, которая присутствовала на заседаниях суда

Издание отмечает, что новая избранница Деппа официально является замужней женщиной, но рассталась со своим мужем. Когда именно начался роман между Деппом и Рич, не сообщается.
В публикации подчеркивается, что Рич не была задействована в процессе защиты Деппа, но присутствовала в зале суда во время слушаний.
Представители актера пока что не комментируют слухи о его романе с Рич.
В 2018 году журналист британского таблоида Sun Дэн Вуттон опубликовал статью, в которой назвал Деппа "человеком, который избивает свою жену", американскую актрису Эмбер Херд. На тот момент Депп и Херд были уже разведены. Бракоразводный процесс завершился в 2017 году.
В ноябре 2020 года актер проиграл в Высоком суде Лондона дело против таблоида. На многих фото, которые были сделаны во время слушаний, Деппа сопровождала Рич.
12 апреля 2022 года в Вирджинии (США) начался новый судебный процесс по иску Деппа против Херд. 1 июня Депп выиграл иск. Согласно решению суда, бывшая жена должна выплатить ему $15 млн в качестве моральной компенсации за бездоказательные обвинения в домашнем насилии.