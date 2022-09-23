Бульвар Шоубиз
 
23 сентября, 2022
 
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СМИ сообщили о романе Деппа с замужней адвокатом, которая присутствовала на заседаниях суда

Рич, которой приписывают роман с Деппом, официально не разведена
Рич, которой приписывают роман с Деппом, официально не разведена
Фото: ЕРА

Американский актер Джони Депп состоит в отношениях с американским адвокатом Джоэль Рич, которая сопровождала его на судебных заседаниях по делу о клевете против британского таблоида The Sun в 2020 году. Об этом 22 сентября сообщил американский таблоид Page Six со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников.

Издание отмечает, что новая избранница Деппа официально является замужней женщиной, но рассталась со своим мужем. Когда именно начался роман между Деппом и Рич, не сообщается. 

В публикации подчеркивается, что Рич не была задействована в процессе защиты Деппа, но присутствовала в зале суда во время слушаний.

Представители актера пока что не комментируют слухи о его романе с Рич.

Контекст:

В 2018 году журналист британского таблоида Sun Дэн Вуттон опубликовал статью, в которой назвал Деппа "человеком, который избивает свою жену", американскую актрису Эмбер Херд. На тот момент Депп и Херд были уже разведены. Бракоразводный процесс завершился в 2017 году. 

В ноябре 2020 года актер проиграл в Высоком суде Лондона дело против таблоида. На многих фото, которые были сделаны во время слушаний, Деппа сопровождала Рич. 

12 апреля 2022 года в Вирджинии (США) начался новый судебный процесс по иску Деппа против Херд. 1 июня Депп выиграл иск. Согласно решению суда, бывшая жена должна выплатить ему $15 млн в качестве моральной компенсации за бездоказательные обвинения в домашнем насилии.

Теги: любовь, актер, Джонни Депп
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