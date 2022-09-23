СМИ сообщили о романе Деппа с замужней адвокатом, которая присутствовала на заседаниях суда

Рич, которой приписывают роман с Деппом, официально не разведена Фото: ЕРА

Издание отмечает, что новая избранница Деппа официально является замужней женщиной, но рассталась со своим мужем. Когда именно начался роман между Деппом и Рич, не сообщается.

В публикации подчеркивается, что Рич не была задействована в процессе защиты Деппа, но присутствовала в зале суда во время слушаний.

Представители актера пока что не комментируют слухи о его романе с Рич.