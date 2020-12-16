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16 декабря, 2020
 
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"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова засветила откровенное декольте.

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Ульянова: Что для вас женственность?
Ульянова: Что для вас женственность?
Фото: dasha_ulyanovaa / Instagram

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова на своей странице в Instagram поделилась снимками нового фотосета. Она позировала, лежа на полу, в черном атласном платье с откровенным декольте.

"Что для вас женственность?" – спросила она.

Подписчики прокомментировали пост.

"Такое впечатление, что это пример, как не надо фотографировать", – написала aroma.mia.shop.

"Бриллиант сверкает", – отметила pandaff10.

"Сначала не узнала", – призналась ___oh_angel__.

Даша Ульянова профессионально занимается гимнастикой. Она родом из Кривого Рога. Ее в 10-м сезоне проекта "Холостяк", который шел на СТБ весной 2020 года, выбрал 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Но пара не продолжила отношения.

Теги: СТБ, платье, Холостяк, шоу, декольте, Дарья Ульянова
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