Снайпер Эмеральд рассказала, почему похудела на шесть килограммов в последние месяцы беременности, и намекнула, какое имя выбрала для будущей дочери

Эмеральд: После седьмого месяца я решила, что надо заканчивать набирать вес Фото предоставлено телеканалом "Дом"

По словам Эмеральд, в первые месяцы беременности она начала набирать вес, так как ела бургеры, картошку и сладкое.

"Муж смеялся, потому что мой врач сказал, что лучше мне ни в чем не отказывать. Но после седьмого месяца я решила, что надо заканчивать набирать вес. Я начала правильно питаться и похудела на шесть килограммов", – рассказала снайпер.

Отвечая на вопрос о том, какое имя она выбрала для будущей дочери, Эмеральд призналась, что оно будет "воинственным".

"Оно очень-очень символическое. Я даже мужу не говорю имя, только моя старшая дочь знает. Он немного обижается, но ждет", – призналась Эмеральд.