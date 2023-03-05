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05 марта, 2023
 
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Снайпер Эмеральд рассказала, почему похудела на шесть килограммов в последние месяцы беременности, и намекнула, какое имя выбрала для будущей дочери

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Эмеральд: После седьмого месяца я решила, что надо заканчивать набирать вес
Эмеральд: После седьмого месяца я решила, что надо заканчивать набирать вес
Фото предоставлено телеканалом "Дом"

Украинский снайпер Евгения Эмеральд, которая сейчас находится на восьмом месяце беременности, похудела за последнее время на шесть килограммов. Об этом она рассказала 4 марта в эфире телеканала "Дом", став участницей передачи "Тихий вечір з Оленою Кравець".

По словам Эмеральд, в первые месяцы беременности она начала набирать вес, так как ела бургеры, картошку и сладкое.

"Муж смеялся, потому что мой врач сказал, что лучше мне ни в чем не отказывать. Но после седьмого месяца я решила, что надо заканчивать набирать вес. Я начала правильно питаться и похудела на шесть килограммов", – рассказала снайпер.

Отвечая на вопрос о том, какое имя она выбрала для будущей дочери, Эмеральд призналась, что оно будет "воинственным". 

"Оно очень-очень символическое. Я даже мужу не говорю имя, только моя старшая дочь знает. Он немного обижается, но ждет", – призналась Эмеральд. 

Контекст:

До начала полномасштабной войны 31-летняя Эмеральд занималась ювелирным бизнесом. После 24 февраля 2022 года она вступила в тероборону, а затем – в полк специального назначения "Сафари".

14 октября она вышла замуж за украинского военнослужащего Евгения Стипанюка. Об этом снайпер сообщила в своем Instagram, разместив свадебные фото. Пара познакомилась на передовой.

В конце октября стало известно, что Эмеральд вскоре станет матерью. От предыдущих отношений у нее есть дочь Жасмин, а у Стипанюка – сын.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: снайпер, дети, беременность, имя, Евгения Эмеральд
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