Снайпер Эмеральд рассказала, почему похудела на шесть килограммов в последние месяцы беременности, и намекнула, какое имя выбрала для будущей дочери

По словам Эмеральд, в первые месяцы беременности она начала набирать вес, так как ела бургеры, картошку и сладкое.
"Муж смеялся, потому что мой врач сказал, что лучше мне ни в чем не отказывать. Но после седьмого месяца я решила, что надо заканчивать набирать вес. Я начала правильно питаться и похудела на шесть килограммов", – рассказала снайпер.
Отвечая на вопрос о том, какое имя она выбрала для будущей дочери, Эмеральд призналась, что оно будет "воинственным".
"Оно очень-очень символическое. Я даже мужу не говорю имя, только моя старшая дочь знает. Он немного обижается, но ждет", – призналась Эмеральд.
До начала полномасштабной войны 31-летняя Эмеральд занималась ювелирным бизнесом. После 24 февраля 2022 года она вступила в тероборону, а затем – в полк специального назначения "Сафари".
14 октября она вышла замуж за украинского военнослужащего Евгения Стипанюка. Об этом снайпер сообщила в своем Instagram, разместив свадебные фото. Пара познакомилась на передовой.
В конце октября стало известно, что Эмеральд вскоре станет матерью. От предыдущих отношений у нее есть дочь Жасмин, а у Стипанюка – сын.