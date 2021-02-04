Со счета Железняк похитили деньги

Российская актриса Олеся Железняк обратилась в правоохранительные органы Москвы с заявлением о краже денег.

2 февраля неизвестные сняли деньги со счета российской актрисы Олеси Железняк. Об этом 4 февраля сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в правоохранительных органах Москвы.

Известно, что актриса обратилась с заявлением в полицию 3 февраля. Она сообщила, что речь идет о 50 тыс. руб. (около 18 тыс. грн). Железняк подчеркнула, что ранее никому не разглашала личные данные. Правоохранители начали проверку.

Железняк родилась в 1974 году в Москве. Актриса известна по фильмам "Ландыш серебристый", сериалам "Моя прекрасная няня" и "Сваты".

Вместе с супругом, актером Спартаком Сумченко воспитывает четверых детей.