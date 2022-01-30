Бульвар Шоубиз
 
30 января, 2022
 
Новости

Собчак подтвердила слухи о романе Лепса с ведущей российского "Первого канала" Юлией Барановской

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Ксения Собчак рассказала о романе Григория Лепса в программе "Вечерний Ургант"
Ксения Собчак рассказала о романе Григория Лепса в программе "Вечерний Ургант"
Фото: xenia_sobchak / Instagram, gvleps / Instagram

40-летняя российская телеведущая Ксения Собчак в программе "Вечерний Ургант", которая 28 января вышла на российском "Первом канале", подтвердила слухи о том, что у российского певца Григория Лепса, который недавно развелся с женой, роман с российской ведущей Юлией Барановской. Об этом 29 января написало издание KP.RU.

В интервью Урганту Собчак рассказала о своих каникулах на горнолыжном курорте во Французских Альпах Куршевеле, где она побывала на вечеринке российского бизнесмена Михаила Прохорова, на которой также присутствовал Лепс.

Ведущий поинтересовался у Собчак, в холостом ли статусе приехал туда певец.

"Но он не очень сейчас холостой. Ты-то должен знать слухи "Первого канала", с кем он встречается. Давай так, я тебе на ушко скажу, с кем он встречается, а ты, если захочешь, расскажешь всем", – ответила Собчак Урганту, добавив шепотом "С Барановской".

"С Барановской? Это какой-то странный ход, причем и у него, и у нее. Ну, как говорится, "Мужское/Женское", – прокомментировал Ургант, имея в виду, что Барановская ведет на российском "Первом канале" ток-шоу "Мужское/Женское".

Разговор Собчак с Ургантом о романе Лепса с Барановской был вырезан из записи эфира программы "Вечерний Ургант".

Контекст:

Лепс был женат на бывшей танцовщице, уроженке Днепропетровской области Анне Шаплыковой. Они познакомились в 2000 году в одном из ночных клубов, а поженились в 2003-м, спустя год после рождения старшей дочери Евы. В 2007-м у них родилась вторая дочь Николь, а в 2010-м – сын Иван. 20 декабря 2021 года их брак был официально расторгнут.

В январе 2022 года российская певица Милена Дейнега заявила, что жена Лепса подала на развод из-за того, что певец переспал с Барановской. Об этом написал сайт teleprogramma.pro.

В 2017 году Лепс попал в базу украинского сайта "Миротворец" за слова о том, что в ходе военного конфликта в Украине друг с другом разбираются украинцы, а россияне там не воюют.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). У Собчак есть сын Платон от российского актера Максима Виторгана. Мальчик родился в 2016 году.

Теги: Ксения Собчак, Григорий Лепс, телеведущая, ток-шоу, Иван Ургант, певец, интервью, развод, Куршевель, ведущий
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