Собчак подтвердила слухи о романе Лепса с ведущей российского "Первого канала" Юлией Барановской

В интервью Урганту Собчак рассказала о своих каникулах на горнолыжном курорте во Французских Альпах Куршевеле, где она побывала на вечеринке российского бизнесмена Михаила Прохорова, на которой также присутствовал Лепс.

Ведущий поинтересовался у Собчак, в холостом ли статусе приехал туда певец.

"Но он не очень сейчас холостой. Ты-то должен знать слухи "Первого канала", с кем он встречается. Давай так, я тебе на ушко скажу, с кем он встречается, а ты, если захочешь, расскажешь всем", – ответила Собчак Урганту, добавив шепотом "С Барановской".

"С Барановской? Это какой-то странный ход, причем и у него, и у нее. Ну, как говорится, "Мужское/Женское", – прокомментировал Ургант, имея в виду, что Барановская ведет на российском "Первом канале" ток-шоу "Мужское/Женское".

Разговор Собчак с Ургантом о романе Лепса с Барановской был вырезан из записи эфира программы "Вечерний Ургант".