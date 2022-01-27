"Сосочки прямо в душу смотрят", "Сисяндры". Собчак позировала с широко разведенными ногами и показала соски

Собчак: Если у вас из глаз кровь – это нормально, и естественно, и даже нужно Фото: xenia_sobchak / Instagram

Для фото она позировала, сидя на "пеньке" из соломы с меховым покрывалом. Ее образ дополнили высокие кроссовки.

"Судя по некоторым фото в Instagram, эта неделя посвящена международной борьбе с эйджизмом. Поэтому, если у вас из глаз кровь – это нормально, и естественно, и даже нужно. Это же борьба. Как женщина, разменявшая четвертый десяток, поддерживаю фоткой из Патагонии этот удивительный флешмоб", – подписала она публикацию.

"Сосочки прямо в душу смотрят", – написал пользователь 17_im_03.

"Ничего не читаю, смотрю на соски", – прокомментировала daryia_mol.

"Зачем такой раздвиг ног?" – спросила olessya_29.

"Сисяндры", – оставил свой комментарий artelen5.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)