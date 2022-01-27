"Сосочки прямо в душу смотрят", "Сисяндры". Собчак позировала с широко разведенными ногами и показала соски

Для фото она позировала, сидя на "пеньке" из соломы с меховым покрывалом. Ее образ дополнили высокие кроссовки.
"Судя по некоторым фото в Instagram, эта неделя посвящена международной борьбе с эйджизмом. Поэтому, если у вас из глаз кровь – это нормально, и естественно, и даже нужно. Это же борьба. Как женщина, разменявшая четвертый десяток, поддерживаю фоткой из Патагонии этот удивительный флешмоб", – подписала она публикацию.
"Сосочки прямо в душу смотрят", – написал пользователь 17_im_03.
"Ничего не читаю, смотрю на соски", – прокомментировала daryia_mol.
"Зачем такой раздвиг ног?" – спросила olessya_29.
"Сисяндры", – оставил свой комментарий artelen5.
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Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.
Телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). У Собчак есть сын Платон от российского актера Максима Виторгана. Мальчик родился в 2016 году.
Эйджизм – дискриминация по возрасту.