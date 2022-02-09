"Собралось только несколько десятков поклонников". Павлик выступил в Берегово в полупустом зале

Авторы публикации отмечают, что "в зале собралось только несколько десятков поклонников его творчества". Предполагается, что причиной выступления артиста почти перед пустым залом могло быть отсутствие информации о его гастролях в этом городе – о концерте Павлика можно было узнать только из афиши, которая была размещена непосредственно на Доме культуры.

Несмотря на малое количество зрителей, Павлик полностью отработал концерт.