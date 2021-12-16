Виктор Павлик позировал вместе с сыновьями и внуком – 37-летним Александром, шестимесячным Михаилом и 11-летним Давидом

"Вот и поколение! Мишане полгодика. Растем дальше", – подписал фото старший сын артиста.

Контекст:

Александр Павлик – старший сын артиста от первого брака. Он родился в 1984 году в городе Горишни Плавни Полтавской области. Его мать работала крановщицей в Одессе, а отец приехал туда на практику. Отец оставил семью, когда сыну исполнилось две недели. После этого Павлик увиделся с сыном, когда тот пошел в третий класс.

Александр, как и его отец, – музыкант, основатель детской музыкальной студии Pavlik Kids. Женат, воспитывает 11-летнего сына Давида.

56-летний Виктор Павлик и 27-летняя Екатерина Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил.

Кроме Александра и Михаила, у Виктора Павлика есть дочь Кристина. Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.