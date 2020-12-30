"Сьогодні це ми". Вышел новый клип Pianoбой. Видео
Украинский музыкант Pianoбой (Дмитрий Шуров) 30 декабря на своем YouTube-канале презентовал клип на трек "Сьогодні це ми". "Всем нам под елку – песенка! Сегодня не трогать, это на Новый год! Завтра будут другие, а сегодня – это мы", – анонсировал премьеру на своей странице в Facebook музыкант.
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