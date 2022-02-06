Бульвар Шоубиз
 
06 февраля, 2022
 
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Солистка украинской группы Kazka Зарицкая снялась в корсете и показала фигуру после похудения на 30 кг

Публикацию Александра Зарицкая не подписывала и не комментировала
Публикацию Александра Зарицкая не подписывала и не комментировала
Фото: kazka.band / Instagram

Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая 6 февраля в Instagram Stories опубликовала фото и видео, на которых запечатлена в корсете и облегающем вязаном наряде, демонстрируя фигуру после похудения на 30 кг.

Фото в корсете она оставила без подписи и комментариев.

На видео, для которого Зарицкая сняла себя крупным планом, она позировала в белом вязаном наряде, подчеркивающем талию.

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Скриншот: kazka.band / Instagram

Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".

Зарицкая после участия в шоу "Танцы со звездами" осенью 2021 года заявила, что похудела на 20 кг, а в январе 2022 года сообщила, что сбросила уже 30 кг.

Теги: фигура, певица, Kazka, Александра Зарицкая, похудение, корсет
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Солистка украинской группы Kazka Зарицкая снялась в корсете и показала фигуру после похудения на 30 кг
Солистка украинской группы Kazka Зарицкая снялась в корсете и показала фигуру после похудения на 30 кг
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