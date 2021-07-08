  "Соскучились?" Российская певица Мария Максакова позировала в бикини в Одессе

Артистка показала, как завтракает и пьет кофе в фешенебельном отеле, как делает маникюр и различные spa-процедуры. Кроме того, 43-летняя певица показала, как загорает на пляже в белом бикини.

фотогалерея ( 1 из 4) Скриншот: mariamaksakova / Instagram Скриншот: mariamaksakova / Instagram Скриншот: mariamaksakova / Instagram Скриншот: mariamaksakova / Instagram

"Доброе утро. Я к вам с новостями. Соскучились?" – написала Максакова, а после рассказала в ролике, что решила набраться сил на отдыхе перед очередным судебным заседанием.

В ближайшее время ей предстоит суд с бывшим мужем Владимиром Тюриным и родными детьми, которые остались жить с экс-супругом, из-за квартиры на Краснопресненской набережной в Москве.

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