  "Соскучились?" Российская певица Мария Максакова позировала в бикини в Одессе

Артистка показала, как завтракает и пьет кофе в фешенебельном отеле, как делает маникюр и различные spa-процедуры. Кроме того, 43-летняя певица показала, как загорает на пляже в белом бикини.
"Доброе утро. Я к вам с новостями. Соскучились?" – написала Максакова, а после рассказала в ролике, что решила набраться сил на отдыхе перед очередным судебным заседанием.
В ближайшее время ей предстоит суд с бывшим мужем Владимиром Тюриным и родными детьми, которые остались жить с экс-супругом, из-за квартиры на Краснопресненской набережной в Москве.
Тюрин – бывший гражданский муж Максаковой. У пары есть двое общих детей – сын Илья и дочь Людмила. Дети проживают с отцом, который препятствует их встречам с матерью. В начале июня 2021 года Максакова заявила, что будет судиться с 13-летней дочерью за московскую квартиру, поскольку бедствует вместе со своим младшим сыном – пятилетним Иваном, рожденным в браке с убитым в Киеве экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым.
23 марта 2017 года Вороненкова, который принял украинское гражданство и дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, в центре Киева убил киллер. Охранник политика смертельно ранил нападавшего.
9 октября 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что убийство заказал бывший муж Максаковой Владимир Тюрин по приказу ФСБ России, а совершил украинец Павел Паршов. Луценко также сообщил, что уголовное производство по делу об убийстве Вороненкова передано в суд, а следствие установило всех участников преступной группировки – от заказчиков до исполнителей преступления.
Максакова в суде 23 апреля 2019 года сказала, что не считает Тюрина причастным к преступлению. По ее словам, предыдущие показания она давала под влиянием московского приятеля Вороненкова, бывшего сотрудника Следкома РФ Дениса Панаитова. Максакова заявила, что именно Панаитов причастен к убийству, так как, по ее мнению, он хотел завладеть недвижимостью Вороненкова. Вдова российского депутата также считает причастным к преступлению предпринимателя из Москвы Виталия Качура.