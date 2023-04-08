Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео

Тяжелая сперва надела брюки с сапогами, затем куртку, а после подтянулась Фото: Головне управління ДСНС України у Тернопільській області

По словам Тяжелой, на выполнение упражнения ее вдохновило аналогичное видео ее американской коллеги Джули Дадли.

Тяжелая сперва надела брюки с сапогами, затем куртку, а после подтянулась. Она призвала украинцев последовать ее примеру.

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В ГСЧС также показали, как снимали ролик с участием Тяжелой.

"Наталья – отличный пример для нас всех, как преодолевать вызовы и добиваться своих целей. Мы благодарны ей за ее настойчивость и преданность своей работе", – говорится в описании.