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08 апреля, 2023
 
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Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео

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Тяжелая сперва надела брюки с сапогами, затем куртку, а после подтянулась
Тяжелая сперва надела брюки с сапогами, затем куртку, а после подтянулась
Фото: Головне управління ДСНС України у Тернопільській області

Сотрудница ГСЧС из Тернополя Наталья Тяжела, вися на перекладине, оделась в боевую форму, а затем выполнила упражнение. Соответствующее видео опубликовано 6 апреля на странице в Facebook Главного управления ГСЧС в Тернопольской области.

По словам Тяжелой, на выполнение упражнения ее вдохновило аналогичное видео ее американской коллеги Джули Дадли.

Тяжелая сперва надела брюки с сапогами, затем куртку, а после подтянулась. Она призвала украинцев последовать ее примеру.

В ГСЧС также показали, как снимали ролик с участием Тяжелой.

"Наталья  отличный пример для нас всех, как преодолевать вызовы и добиваться своих целей. Мы благодарны ей за ее настойчивость и преданность своей работе", – говорится в описании.

https://www.facebook.com/DSNSTERNOPIL/posts/pfbid021FDajvnsmKA3Un8xKcnHmwwmBDdQcTgtoFiHq8Bt1Rs5covokwjhZeMNwJ9MeaPHl

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: спорт, Тернополь, ГСЧС
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