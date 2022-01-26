Spotify ищет продюсера для шоу принца Гарри и его жены Меган. Супруги самостоятельно смогли снять только один эпизод

Принц Гарри и его жена Меган за год выпустили только одно шоу для Spotify Фото: ЕРА

В публикации отмечается, что Spotify подписал контракт на $24,2 млн с герцогом и герцогиней Сассекских в декабре 2020 года, но с тех пор супруги выпустили в рамках проекта Archewell Audio только один эпизод.

В компании надеялись, что новые серии Archewell Audio будут регулярно выходить в 2021 году, но их ожидания не оправдались.

Нанять продюсеров, которые будут заниматься этим проектом вместе с принцем Гарри и его женой Меган компания решила после того, как стало известно, что у них появились и другие контракты.

Вакансия на должность продюсера предполагает шестимесячный контракт с проживанием в Лос-Анджелесе. Известно, что летом 2021 года этим проектом занималась продюсер Ребекка Сананес.