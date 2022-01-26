Spotify ищет продюсера для шоу принца Гарри и его жены Меган. Супруги самостоятельно смогли снять только один эпизод

В публикации отмечается, что Spotify подписал контракт на $24,2 млн с герцогом и герцогиней Сассекских в декабре 2020 года, но с тех пор супруги выпустили в рамках проекта Archewell Audio только один эпизод.
В компании надеялись, что новые серии Archewell Audio будут регулярно выходить в 2021 году, но их ожидания не оправдались.
Нанять продюсеров, которые будут заниматься этим проектом вместе с принцем Гарри и его женой Меган компания решила после того, как стало известно, что у них появились и другие контракты.
Вакансия на должность продюсера предполагает шестимесячный контракт с проживанием в Лос-Анджелесе. Известно, что летом 2021 года этим проектом занималась продюсер Ребекка Сананес.
Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрие Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.