Спустя полтора месяца после родов Перри стала судьей шоу American Idol

Американская певица Кэти Перри, которая в августе впервые стала мамой, в интервью Entertainment Tonight сообщила, что согласилась стать судьей в четвертом сезоне американского шоу для вокалистов American Idol.
Певица отметила, что рада возможности вернуться к работе. По словам Перри, она спокойна за свою полуторамесячную дочь Дейзи Дав, которую на время съемок проекта будет оставлять с ее отцом, актером Орландо Блумом.
. @Katyperry talks motherhood and returning to work after her daughter's birth. https://t.co/NWWOognoqu— Entertainment Tonight (@etnow) October 7, 2020
В августе 2020 Перри впервые стала мамой, родив дочь по имени Дейзи Дав. Для ее жениха Блума новорожденная стала вторым ребенком. У актера есть девятилетний сын от брака с моделью Мирандой Керр.