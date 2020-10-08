Спустя полтора месяца после родов Перри стала судьей шоу American Idol

По словам американской певицы Кэти Перри, во время съемок проекта American Idol ее полуторамесячная дочь Дейзи Дав будет под присмотром своего отца, актера Орландо Блума.

Американская певица Кэти Перри, которая в августе впервые стала мамой, в интервью Entertainment Tonight сообщила, что согласилась стать судьей в четвертом сезоне американского шоу для вокалистов American Idol.

Певица отметила, что рада возможности вернуться к работе. По словам Перри, она спокойна за свою полуторамесячную дочь Дейзи Дав, которую на время съемок проекта будет оставлять с ее отцом, актером Орландо Блумом.

. @Katyperry talks motherhood and returning to work after her daughter's birth. https://t.co/NWWOognoqu — Entertainment Tonight (@etnow) October 7, 2020

В августе 2020 Перри впервые стала мамой, родив дочь по имени Дейзи Дав. Для ее жениха Блума новорожденная стала вторым ребенком. У актера есть девятилетний сын от брака с моделью Мирандой Керр.