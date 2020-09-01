Кэти Перри показала тело в нижнем белье через пять дней после родов

Американская певица Кэти Перри, ставшая мамой в первый раз, поделилась откровенным зеркальным селфи.

35-летняя американская певица Кэти Перри опубликовала в Stories Instagram фото, на котором запечатлена в нижнем белье через пять дней после родов.

Певица сделала зеркальное селфи в ванной. Она позировала в специальном бра для кормящих матерей и трусах с высокой посадкой.

"Не конец света", – такую надпись она расположила в нижнем правом углу снимка.

Фото: katyperry / Instagram

В апреле Перри заявила, что у них с британским актером Орландо Блумом родится девочка. 26 августа Блум и Перри стали родителями – свою дочь они назвали Дейзи Дав.

Знакомство Блума с Перри состоялось в 2016 году на церемонии "Золотой глобус". Из-за эпидемии коронавируса пара отменила церемонию бракосочетания, которая должна была пройти летом в Японии.