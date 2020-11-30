Стала известна причина смерти 90-летнего Коннери

Спустя месяц после кончины 90-летнего шотландского актера Шона Коннери в СМИ обнародована копия свидетельства о его смерти.

Причиной смерти шотландского актера Шона Коннери стала дыхательная недостаточность, вызванная пневмонией. Об этом говорится в свидетельстве о смерти актера, копия которого оказалась в распоряжении редакции таблоида TMZ.

Также среди других причин указаны аритмия и старость. В документы указано, что актер умер в своем доме на Багамах.

Коннери умер 31 октября 2020 года на 91-м году жизни. Сообщалось, что смерть наступила во сне. После его кончины вдова актера сообщила, что последние несколько месяцев жизни Коннери были омрачены болезнью – у него диагностировали деменцию.