Вдове Коннери грозит многомиллионный штраф за финансовое мошенничество – СМИ

Вдова шотландского актера Шона Коннери 91-летняя Мишелин Рокбрюн назвала обвинения в мошенничестве во время продажи недвижимости в Испании "чепухой", пишет The Sun.

Рокбрюн прожила в браке с Коннери 45 лет Фото: ЕРА

Власти Испании намерены привлечь 91-летнюю вдову шотландского актера Шона Коннери Мишелин Рокбрюн к ответственности якобы за совершенное в 1999 году финансовое мошенничество во время продажи недвижимости, сообщил 9 ноября таблоид The San со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Рокбрюн грозит тюремное заключение и штраф в размере не менее $27 млн за то, что реальная стоимость продажи недвижимости была больше стоимости, указанной в договоре.

Таблоид сообщает, что Рокбрюн, которая во время сделки представляла финансовые интересы семьи, дважды отправлялись запросы с требованием явиться на судебные разбирательства, но она их проигнорировала. По информации источника The San, суд намерен адресовать Рокбрюн очередной запрос, чтобы провести заседание.

В свою очередь Рокбрюн опровергла причастность к афере, назвав обвинения "чепухой".

Рокбрюн прожила в браке с Коннери, который скончался в октябре 2020 года на 91-м году жизни, 45 лет. Детей у пары не было.

Ранее Коннери был женат на австралийской актрисе Дайан Силенто. В браке у пары родился сын Джейсон Коннери (1963). Коннери и Силенто расстались в 1973 году.