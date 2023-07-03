Стало известно, какой доход принес принцу Уильяму его новый титул, который он унаследовал после смерти Елизаветы II

В отчетности подчеркивается, что герцогство в 2022–2023 годах получило рекордную прибыль в размере почти £24 млн (1,1 млрд грн), что на £1,02 млн (почти 46 млн. грн) больше, чем в предыдущем периоде.

Принц Уильям, став наследником герцогства, будет получать прибыль ежегодно. Ожидается, что в следющем году она составит более £20 млн (933 млн грн).

Герцогство Корнуолльское – частное владение, которое в 1337 году основал король Эдуард III. Принц Уэльский стал 25-м представителем британской королевской семьи, который унаследовал герцогство.