Стало известно, покажут ли гибель принцессы Дианы в ДТП в сериале "Корона"

Актриса Элизабет Дебики, играющая Диану, была замечена на съемках в наряде, напоминающем тот, который принцесса Диана носила за день до своей смерти в 1997 году.
32-летняя Дебики была сфотографирована на съемочной площадке в Барселоне с 40-летним актером Халидом Абдаллой, играющим возлюбленного принцессы – миллиардера Доди Аль Файеда, сообщает издание.
"Точный момент столкновения не будет показан", — говорится в заявлении Netflix для The Sun.
Однако последний день жизни Дианы будет отснят, пишет People.
"Корона" – исторический драматический телесериал, премьера которого состоялась в 2016 году на Netflix. Сериал посвящен правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Создателем и сценаристом является британский драматург Питер Морган.
Съемки пятого сезона начались летом 2021 года. При этом продюсеры картины заменили основной актерский состав. В новом сезоне роль королевы Великобритании Елизаветы II играет британская актриса Имельда Стонтон.
Образ принца Чарльза воплотил на экране британский актер Доминик Уэст, а роль его первой жены, принцессы Дианы, сыграла австралийская актриса Элизабет Дебики.
События в новом сезоне разворачиваются вокруг отношений принца Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы.