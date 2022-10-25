Стало известно, покажут ли гибель принцессы Дианы в ДТП в сериале "Корона"

Актриса Элизабет Дебики, играющая Диану, была замечена на съемках в наряде, напоминающем тот, который принцесса Диана носила за день до своей смерти в 1997 году.

32-летняя Дебики была сфотографирована на съемочной площадке в Барселоне с 40-летним актером Халидом Абдаллой, играющим возлюбленного принцессы – миллиардера Доди Аль Файеда, сообщает издание.

"Точный момент столкновения не будет показан", — говорится в заявлении Netflix для The Sun.

Однако последний день жизни Дианы будет отснят, пишет People.