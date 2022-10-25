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25 октября, 2022
 
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Стало известно, покажут ли гибель принцессы Дианы в ДТП в сериале "Корона"

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Создатели "Короны" приступили к съемкам последнего дня жизни принцессы Дианы
Создатели "Короны" приступили к съемкам последнего дня жизни принцессы Дианы
Фото: thecrownnetflix / Instagram

Создатели байопика приступили к съемкам последнего дня жизни принцессы Уэльской. Об этом 24 октября сообщил журнал People.

Актриса Элизабет Дебики, играющая Диану, была замечена на съемках в наряде, напоминающем тот, который принцесса Диана носила за день до своей смерти в 1997 году.

32-летняя Дебики была сфотографирована на съемочной площадке в Барселоне с 40-летним актером Халидом Абдаллой, играющим возлюбленного принцессы – миллиардера Доди Аль Файеда, сообщает издание.

"Точный момент столкновения не будет показан", — говорится в заявлении Netflix для The Sun.

Однако последний день жизни Дианы будет отснят, пишет People.

Контекст:

"Корона" – исторический драматический телесериал, премьера которого состоялась в 2016 году на Netflix. Сериал посвящен правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Создателем и сценаристом является британский драматург Питер Морган.

Съемки пятого сезона начались летом 2021 года. При этом продюсеры картины заменили основной актерский состав. В новом сезоне роль королевы Великобритании Елизаветы II  играет британская актриса Имельда Стонтон. 

Образ принца Чарльза воплотил на экране британский актер Доминик Уэст, а роль его первой жены, принцессы Дианы, сыграла австралийская актриса Элизабет Дебики.

События в новом сезоне разворачиваются вокруг отношений принца Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы. 

Теги: Великобритания, сериал, принцесса Диана, Netflix, сериал "Корона"
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