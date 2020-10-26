  Стало известно, сколько стран подтвердили участие в "Евровидении 2021"

Открытие международного песенного конкурса "Евровидение 2021" состоится 18 мая в Роттердаме (Нидерланды).

41 страна официально подтвердила участие в международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2021". Об этом 26 октября сообщается на официальном сайте конкурса.

"Общественные вещатели из 41 страны примут участие в конкурсе песни "Евровидение" в следующем году", – говорится в сообщении.

В списке участников конкурса в том числе заявлены Украина, Австралия, Австрия, Норвегия, Великобритания, Армения, а также Россия, Азербайджан и Армения.

"У нас точно такой же состав стран, который участвовал бы в соревнованиях в 2020 году, и мы очень рады, что все они вернутся в следующем году", – говорится в сообщении.

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Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

18 марта организаторы "Евровидения 2020", проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

По словам исполнительного директора конкурса Джона Ола Сенда, проведение конкурса стало невозможным в условиях пандемии коронавируса.

65-й конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды)18, 20 и 22 мая 2021 года.