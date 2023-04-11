  Stasya выпустила новую песню после дебютного трека "Світ ловив". Видео

"Песня, которая напоминает, что каждая из нас носит внутри хотя бы немного строптивого характера и умело им пользуется. Важно не потерять саму себя, не стать заложницей легкомыслия, ведь в жизни есть много барьеров, которые спокойнее преодолевать с любимым человеком рядом", – анонсировала композицию артистка.

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Видео: STASYA / YouTube