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11 апреля, 2023
 
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Stasya выпустила новую песню после дебютного трека "Світ ловив". Видео

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Stasya дебютировала в марте с песней "Світ ловив"
Stasya дебютировала в марте с песней "Світ ловив"
Фото: Анастасія Чабан / Facebook

Украинская певица Stasya (Анастасия Чабан) 7 апреля на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Дівка".

"Песня, которая напоминает, что каждая из нас носит внутри хотя бы немного строптивого характера и умело им пользуется. Важно не потерять саму себя, не стать заложницей легкомыслия, ведь в жизни есть много барьеров, которые спокойнее преодолевать с любимым человеком рядом", – анонсировала композицию артистка.

ВИДЕО
Видео: STASYA / YouTube
Контекст:

Чабан – студентка четвертого курса Киевского национально университета культуры и искусств. "Дівка"  –  ее вторая композиция.

Дебютным стал трек "Світ ловив", который она выпустила в марте 2023 года. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: клип, Stasya
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