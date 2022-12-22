"Что за симпатяга!" Стоун показала своего пса в рождественской шапке

"Рождественская шапка Бандита. Сенсационно!" – написала она.

На фото пес запечатлен крупным планом в шапке из цветного лохматого искусственного меха.

"Что за симпатяга!" – прокомментировала подписчица kaysimmons2022.

"Сладкий Бандит", – написала steelcowgirl.

Контекст:

Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов".

В начале ноября 2022 года Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль, но не указала ее локализацию.