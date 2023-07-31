"Страшные моральные потрясения". Арестович показал себя молодым курсантом и рассказал об учебе в военном вузе

"Я всегда старался избегать стандартных чувств, но сегодня у меня – нормальная военная ностальгия. Стандартная, какую переживали тысячи офицеров тысячу веков. Сегодня – 25 лет моего выпуска с общевойскового факультета Одесского института Сухопутных войск (ныне – Военная академия). Эти 25 лет мелькнули, как один миг. Уже не найти все фотографии, уже не помню всех по именам, но память, память хранит каждую секунду этих четырех лет, как будто все происходит прямо сейчас", – написал он.
Арестович отметил, что из людей, с которыми он служил, некоторые стали генералами, комбригами, комбатами, а также есть и те, кто сейчас воюет командирами взводов.
"Это не так важно. Важно то, что мы, 16-летние мальчишки, шагнули в эту судьбу и навсегда определили свою жизнь. Ты не можешь выйти из училища прежним человеком. Ты можешь стать самим собой", – подчеркнул он.
Арестович вспомнил "неотапливаемую казарму", ночные стрельбы и марш-броски.
"Под невыносимым давлением мы проходили науку руководить и побеждать, и давалось это ценой страшных моральных потрясений", – признался он.
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Арестович родился в Грузии в 1975 году. С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.
С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.
28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
Спустя почти месяц, 1 декабря, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте, в частности записывает ежедневные эфиры с российским блогером Марком Фейгиным.
В январе 2023 года Арестович уволился из ОП после скандала, связанного с его словами о ракете, попавшей в многоэтажку в Днепре.