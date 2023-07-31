"Страшные моральные потрясения". Арестович показал себя молодым курсантом и рассказал об учебе в военном вузе

Арестович: Я всегда старался избегать стандартных чувств, но сегодня у меня – нормальная военная ностальгия Фото: Alexey Arestovych / Facebook

"Я всегда старался избегать стандартных чувств, но сегодня у меня – нормальная военная ностальгия. Стандартная, какую переживали тысячи офицеров тысячу веков. Сегодня – 25 лет моего выпуска с общевойскового факультета Одесского института Сухопутных войск (ныне – Военная академия). Эти 25 лет мелькнули, как один миг. Уже не найти все фотографии, уже не помню всех по именам, но память, память хранит каждую секунду этих четырех лет, как будто все происходит прямо сейчас", – написал он.

Арестович отметил, что из людей, с которыми он служил, некоторые стали генералами, комбригами, комбатами, а также есть и те, кто сейчас воюет командирами взводов.

"Это не так важно. Важно то, что мы, 16-летние мальчишки, шагнули в эту судьбу и навсегда определили свою жизнь. Ты не можешь выйти из училища прежним человеком. Ты можешь стать самим собой", – подчеркнул он.

Арестович вспомнил "неотапливаемую казарму", ночные стрельбы и марш-броски.

"Под невыносимым давлением мы проходили науку руководить и побеждать, и давалось это ценой страшных моральных потрясений", – признался он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)