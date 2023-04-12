Сухой шампунь. Как правильно использовать, чтобы не пересушить волосы

Сухой шампунь может быть в виде спрея, порошка или сухой пены. Независимо от формы, его неправильное использование может быть причиной тусклых и сухих волос, а также появления перхоти.

Правила использования:

перед применением флакон необходимо встряхнуть, так как главный компонент сухого шампуня – крахмал – может оседать на дне;

аэрозольный сухой шампунь не стоит распылять слишком близко к коже головы, так как в таком случае крахмал не сможет равномерно распределиться по корням волос;

шампунь нужно наносить только на самые грязные участки волос, разделив их на секции;

после нанесения сухого шампуня нельзя сразу же расчесывать волосы. Необходимо выдержать время, чтобы шампунь смог впитать жир и грязь у корней волос;

после этого помассируйте голову. В противном случае шампунь просто останется на волосах и не справится со своей задачей;

сухой шампунь нельзя использовать чаще двух раз в неделю, так как от этого испортится качество волос;