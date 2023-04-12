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12 апреля, 2023
 
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Сухой шампунь. Как правильно использовать, чтобы не пересушить волосы

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Сухой шампунь нужно наносить только на самые грязные участки волос, разделив их на секции
Сухой шампунь нужно наносить только на самые грязные участки волос, разделив их на секции
Фото: depositphotos.com

Редакция американского женского сайта Good Housekeeping в статье под названием "Как правильно использовать сухой шампунь" рассказала о правилах его применения.

Сухой шампунь может быть в виде спрея, порошка или сухой пены. Независимо от формы, его неправильное использование может быть причиной тусклых и сухих волос, а также появления перхоти.

Правила использования:

  • перед применением флакон необходимо встряхнуть, так как главный компонент сухого шампуня – крахмал – может оседать на дне; 
  • аэрозольный сухой шампунь не стоит распылять слишком близко к коже головы, так как в таком случае крахмал не сможет равномерно распределиться по корням волос;
  • шампунь нужно наносить только на самые грязные участки волос, разделив их на секции;
  • после нанесения сухого шампуня нельзя сразу же расчесывать волосы. Необходимо выдержать время, чтобы шампунь смог впитать жир и грязь у корней волос;
  • после этого помассируйте голову. В противном случае шампунь просто останется на волосах и не справится со своей задачей;
  • сухой шампунь нельзя использовать чаще двух раз в неделю, так как от этого испортится качество волос;
  • наиболее эффективным действие шампуня будет, если наносить его на волосы перед сном.
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: волосы, сухой шампунь
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