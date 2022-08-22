  Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один

Суровцев пытался достучаться до своих знакомых в РФ, но понял, что это невозможно Фото: surovtsev.alexei / Instagram

"Несмотря на то, что до 2014 года я много бывал в Москве – я был главным хореографом одного из ночных клубов, у меня было около 500 танцоров за все время – знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один", – рассказал актер.

Суровцев подчеркнул, что сперва пытался достучаться до своих знакомых, но понял, что это невозможно.

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Видео: Телеканал СТБ / YouTube