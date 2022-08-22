  Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один

"Несмотря на то, что до 2014 года я много бывал в Москве – я был главным хореографом одного из ночных клубов, у меня было около 500 танцоров за все время – знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один", – рассказал актер.
Суровцев подчеркнул, что сперва пытался достучаться до своих знакомых, но понял, что это невозможно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину Суровцев помогал эвакуироваться людям в Киевской области, а затем начал спасать брошенных животных. Сейчас он открыл приют для животных.