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22 августа, 2022
 
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Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один

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Суровцев пытался достучаться до своих знакомых в РФ, но понял, что это невозможно
Суровцев пытался достучаться до своих знакомых в РФ, но понял, что это невозможно
Фото: surovtsev.alexei / Instagram

Украинский актер и волонтер Алексей Суровцев в интервью, которое 20 августа вышло на канале СТБ, заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину никто из его коллег, проживающих в России, не написал ему, что осуждает российскую агрессию.

"Несмотря на то, что до 2014 года я много бывал в Москве – я был главным хореографом одного из ночных клубов, у меня было около 500 танцоров за все время – знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один", – рассказал актер.

Суровцев подчеркнул, что сперва пытался достучаться до своих знакомых, но понял, что это невозможно. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Телеканал СТБ / YouTube
Контекст:

После нападения РФ на Украину Суровцев помогал эвакуироваться людям в Киевской области, а затем начал спасать брошенных животных. Сейчас он открыл приют для животных. 

Теги: волонтеры, война России против Украины, Алексей Суровцев
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