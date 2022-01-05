"Свадьба была веселой". Американка вышла замуж за свой любимый розовый цвет. Фото

Киттен Кей Сера: Это лучший день. Я вышла замуж за свою настоящую любовь Фото: kittenkaysera / Instagram

Церемония бракосочетания состоялась 1 января в Лос-Анджелесе.

"Это лучший день. Я вышла замуж за свою настоящую любовь", – написала невеста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kitten Kay Sera (@kittenkaysera)

"Моя свадьба была такой веселой", – заявила она, публикуя новые фото, на которых запечатлена в окружении гостей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kitten Kay Sera (@kittenkaysera)

Телеканал WCAX сообщает, что идея связать себя узами брака с розовым цветом возникла у блогера два года назад, когда какой-то ребенок, высмеивая ее за выбор всего розового в одежде, в шутку предложил "выйти замуж" за этот цвет.

Блогер призналась, что страсть к розовому появилась у нее 40 лет назад. О своем возрасте невеста умалчивает.