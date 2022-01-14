"Свет моих очей". Паперная показала своего мужа без одежды

"С днем рождения, свет моих очей!" – написала она.
14 января Яглычу исполняется 39 лет.
Паперная в финале подборки разместила ролик, снятый на отдыхе. Яглыч в нем запечатлен в плавках лежащим на надувном матрасе.
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Антонина Паперная родилась в Киеве. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.
Владимир Яглыч родился в Москве. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). Семья проживает в Москве (РФ).
Яглыч ранее был женат на российской актрисе Светлане Ходченковой. Они развелись в 2010 году после пяти лет брака. Детей у пары не было.