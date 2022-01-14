"Свет моих очей". Паперная показала своего мужа без одежды

"С днем рождения, свет моих очей!" – написала она.

14 января Яглычу исполняется 39 лет.

Паперная в финале подборки разместила ролик, снятый на отдыхе. Яглыч в нем запечатлен в плавках лежащим на надувном матрасе.

Контекст:

Антонина Паперная родилась в Киеве. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Владимир Яглыч родился в Москве. В фактическом браке с ним Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020). Семья проживает в Москве (РФ).