Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2022
 
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Сын Цибульской удивил ее запросами Святому Николаю

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Певица воспитывает семилетнего сына
Певица воспитывает семилетнего сына
Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская 17 ноября в своем Instagram рассказала, о чем Святого Николая попросил ее 7-летний сын Нестор.

"Нестор сел писать письмо Святому Николаю", – подписала видео певица.

А когда она поинтересовалась, что сын попросил, оказалось что айфон, видеоприставку и прочие дорогие вещи.

"Ты же знаешь , что Святой Николай – это про сладости и игрушки? Он уже старенький, у него нет денег на айфон и плейстейшн, он с 24 февраля не работал ни разу", – шуточно уговаривает согласиться на подарки попроще певица.

Скриншот: cybulskaya / Instastories
Скриншот: cybulskaya / Instastories

Скриншот: cybulskaya / Instastories
Скриншот: cybulskaya / Instastories

Контекст:

Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.

В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".

В 2015 году певица родила сына Нестора.

Теги: шоу-бизнес, дети, святой Николай, певица, Ольга Цибульская
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