Сын Цибульской удивил ее запросами Святому Николаю

"Нестор сел писать письмо Святому Николаю", – подписала видео певица.

А когда она поинтересовалась, что сын попросил, оказалось что айфон, видеоприставку и прочие дорогие вещи.

"Ты же знаешь , что Святой Николай – это про сладости и игрушки? Он уже старенький, у него нет денег на айфон и плейстейшн, он с 24 февраля не работал ни разу", – шуточно уговаривает согласиться на подарки попроще певица.

Скриншот: cybulskaya / Instastories

Скриншот: cybulskaya / Instastories