Сын Цибульской удивил ее запросами Святому Николаю

"Нестор сел писать письмо Святому Николаю", – подписала видео певица.
А когда она поинтересовалась, что сын попросил, оказалось что айфон, видеоприставку и прочие дорогие вещи.
"Ты же знаешь , что Святой Николай – это про сладости и игрушки? Он уже старенький, у него нет денег на айфон и плейстейшн, он с 24 февраля не работал ни разу", – шуточно уговаривает согласиться на подарки попроще певица.
Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.
В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".
В 2015 году певица родила сына Нестора.