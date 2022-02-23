"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности

Лопес заявила, что будет любить своих детей вечно и во веки веков Фото: jlo / Instagram

"Мои дети, мой солнечный свет, мои любимые. Самый счастливый из дней рождения моих двух кокосов Макса и Лулу. Вы научили меня истинному смыслу жизни и изменили меня навсегда самым удивительным образом… Я так благодарна вам обоим! Я только надеюсь, что смогу быть половиной того благословения, которое вы принесли в мою жизнь", – написала она.

Лопес назвала зеркальную дату 22.02.22 днем, который даст возможность двигаться вперед и перестать жить прошлым.

"Для меня это неудивительно, потому что этот день 14 лет назад всегда символизировал для меня первый день оставшейся жизни. Макс и Лулу, я буду любить вас вечно и во веки веков", – заверила она.

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"Та-а-а-к мило!" – прокомментировала подписчица traceycunningham1.