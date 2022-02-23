"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности

"Мои дети, мой солнечный свет, мои любимые. Самый счастливый из дней рождения моих двух кокосов Макса и Лулу. Вы научили меня истинному смыслу жизни и изменили меня навсегда самым удивительным образом… Я так благодарна вам обоим! Я только надеюсь, что смогу быть половиной того благословения, которое вы принесли в мою жизнь", – написала она.
Лопес назвала зеркальную дату 22.02.22 днем, который даст возможность двигаться вперед и перестать жить прошлым.
"Для меня это неудивительно, потому что этот день 14 лет назад всегда символизировал для меня первый день оставшейся жизни. Макс и Лулу, я буду любить вас вечно и во веки веков", – заверила она.
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"Та-а-а-к мило!" – прокомментировала подписчица traceycunningham1.
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.
Детей Лопес родила в браке с певцом Марком Энтони в 2008 году. Максимилиан Девид и Эмма Мерибел – двойняшки.