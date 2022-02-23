"Неудобно на такое смотреть". Тарзан показал тело в стрингах с нижнего ракурса

Стриптизер анонсировал свое грядущее шоу в Москве, запланированное на 5-е и 6 марта. Тарзан прошелся по сцене с оголенным торсах, в белых трусах модели стринги и повязанном на бедрах парео. Он показал паховую зону с нижнего ракурса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

"Изображение на фото нравится очень. А вот танцы в пеленке – нет. Мне неудобно на такое смотреть. Я не люблю подобные зрелища – поколение не то и воспитание другое. Сережа – красавец, но стриптиз не для меня!" – прокомментировала подписчица alenaroanova.