Бульвар Шоубиз
 
22 февраля, 2022
 
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48-летняя Клум сняла свою грудь с верхнего ракурса

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Клум сняла селфи-ролик
Клум сняла селфи-ролик
Фото: heidiklum / Instagram

48-летняя немецкая модель Хайди Клум 22 февраля опубликовала в Instagram селфи-ролик, для которого позировала в прозрачном топе и облегающем латексном бюстгальтере.

Модель покрутилась перед камерой, а также показала декольте с верхнего ракурса.

Видео Клум сопроводила треком Chai Tea, который записала вместе с американским рэпером Snoop Dogg.

Контекст:

Хайди Клум 1 июня 2021 года исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

Теги: видео, модель, Хайди Клум, грудь, бюстгальтер, ролик, декольте
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