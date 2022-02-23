  "Кто эта молодая девчушка?", "Как кукла Барби". 57-летняя Лолита снялась в ультрамини

"Перенесенная из-за "модной болезни" съемка прошла идеально!" – написала Лолита. Певица анонсировала премьеру клипа на трек "Грустная танцую".
В опубликованном ролике она предстала в ультракороткой лиловой блестящей юбке, розовых туфлях на каблуках и белой блузке, завязанной в узел на поясе.
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Ваши ножки – это просто огонь. Прямо, как кукла Барби", – заявила подписчица lola_myloveee.
"Кто эта молодая девчушка? О, это же наша Лола", – написалаepremyan_a.e.
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.
В ее дискографии восемь студийных альбомов.
Весной 2017 года Лолита заявила, что украинские пограничники не впустили ее в Украину из-за посещения Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Милявской запретили въезд на три года.
Лолита отказалась признавать, что нарушила законы Украины, и пообещала отстаивать свои права в международных судах.