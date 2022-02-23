  "Кто эта молодая девчушка?", "Как кукла Барби". 57-летняя Лолита снялась в ультрамини

"Перенесенная из-за "модной болезни" съемка прошла идеально!⁣⁣" – написала Лолита. Певица анонсировала премьеру клипа на трек "Грустная танцую".

В опубликованном ролике она предстала в ультракороткой лиловой блестящей юбке, розовых туфлях на каблуках и белой блузке, завязанной в узел на поясе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Ваши ножки – это просто огонь. Прямо, как кукла Барби", – заявила подписчица lola_myloveee.

"Кто эта молодая девчушка? О, это же наша Лола", – написалаepremyan_a.e.

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Видео: Лолита Милявская / YouTube