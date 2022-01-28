"Так нежно", "Какая точеная фигурка! Видна работа". 36-летняя Viktoria показала мальдивские снимки в бикини перед отъездом домой

Viktoria позировала на фоне пальмы, принимая различные позы. Певица в публикации сообщила, что ее отпуск на Мальдивах заканчивается и она возвращается в Украину.
"Мне пора возвращаться из сказки в реальную жизнь. Мальдивы стали не только новой точкой отсчета, но и симбиозом из солнца, соленых брызг и бесконечных фруктовых коктейлей, которые наполнили меня энергией, идеями, силами и осознанием того, что все по плечу", – написала 36-летняя знаменитость.
"Какая точеная фигурка! Видна работа", – оценили снимки артистки фолловеры.
"Так нежно", – написали поклонники.
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Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Кроме певицы Вики (настоящее имя – Екатерина Смеюха), участницей коллектива была Слава Каминская. Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".
4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.