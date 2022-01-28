"Так нежно", "Какая точеная фигурка! Видна работа". 36-летняя Viktoria показала мальдивские снимки в бикини перед отъездом домой

Viktoria позировала на фоне пальмы, принимая различные позы. Певица в публикации сообщила, что ее отпуск на Мальдивах заканчивается и она возвращается в Украину.

"Мне пора возвращаться из сказки в реальную жизнь. Мальдивы стали не только новой точкой отсчета, но и симбиозом из солнца, соленых брызг и бесконечных фруктовых коктейлей, которые наполнили меня энергией, идеями, силами и осознанием того, что все по плечу", – написала 36-летняя знаменитость.

"Какая точеная фигурка! Видна работа", – оценили снимки артистки фолловеры.

"Так нежно", – написали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VIKTORIA (@vikanablack)