Бульвар Шоубиз
 
28 января, 2022
 
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"Так нежно", "Какая точеная фигурка! Видна работа". 36-летняя Viktoria показала мальдивские снимки в бикини перед отъездом домой

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Певица Viktoria: Мне пора возвращаться
Певица Viktoria: Мне пора возвращаться
Фото: vikanablack / Instagram

Экс-участница "НеАнгелов" Вика, а сейчас сольная певица Viktoria 28 января разместила в Instagram черно-белые снимки, на которых с разных ракурсов запечатлена на пляже в бикини.

Viktoria позировала на фоне пальмы, принимая различные позы. Певица в публикации сообщила, что ее отпуск на Мальдивах заканчивается и она возвращается в Украину.

не пора возвращаться из сказки в реальную жизнь. Мальдивы стали не только новой точкой отсчета, но и симбиозом из солнца, соленых брызг и бесконечных фруктовых коктейлей, которые наполнили меня энергией, идеями, силами и осознанием того, что все по плечу", – написала 36-летняя знаменитость.

"Какая точеная фигурка! Видна работа", – оценили снимки артистки фолловеры.

"Так нежно", – написали поклонники.

Контекст:

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Кроме певицы Вики (настоящее имя – Екатерина Смеюха), участницей коллектива была Слава Каминская. Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группыПосле распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

Теги: солнце, фигура, НеАнгелы, купальник, Мальдивы, Вика, фрукты, бикини
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