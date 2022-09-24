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24 сентября, 2022
 
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"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе

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Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года. На тот момент ей было 34 года
Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года. На тот момент ей было 34 года
Фото: sannamarin / Instagram

Самый молодой премьер-министр в истории Финляндии Санна Марин 24 сентября опубликовала в Instagram селфи, на котором запечатлена во время отдыха на природе в черной куртке с белыми наушниками в ушах.

Марин оставила публикацию без комментариев.

"Интеллигентная, умная и красивая. Лучший премьер-министр мира", – прокомментировали селфи подписчики.

"Такая красивая", – оценили снимок фолловеры.

Контекст:

Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года. На тот момент ей было 34 года.

Ее называют самым молодым премьер-министром за всю историю Финляндии. Ранее политик занимала должность министра транспорта и коммуникаций. Она на два года младше предыдущего рекордсмена – премьер-министра Эска Ахо, который был избран в возрасте 36 лет.

У Марин есть степень магистра в области административных исследований.

В мае 2022 года Марин посетила освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень в Киевской области, а во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила о поддержке Украины в ее противостоянии агрессору.

В сентябре Марин призвала Европу предоставить Украине все виды помощи.

Теги: Финляндия, селфи, премьер-министр, Санна Марин
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